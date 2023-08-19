Театр абсурда

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Как в столице России относятся к приезжим с Украины

Как в столице России относятся к приезжим с Украины

Юрий Кот Спойлер: как к обычным людям, ровно. При условии если они не скачут и во флаг не заворачиваются.

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Комментарии
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В
Владимир
Русские как были лохами, таки остались. Тот, кто пойдет на концерт Лорак за 600 тыс. руб., тот поддерживает ВСУ.
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14 час.
Александр
У нас в цеху работают ребята с Украины.Работают хорошо,не филонят.Отношение к ним,как к своим.Они и есть свои.С нормальными мозгами.
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14 час.
Иван Ребров
Кто пойдёт?  Минет от Лорак включён в 600 тыщ?
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14 час.

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