Юрий Кот Спойлер: как к обычным людям, ровно. При условии если они не скачут и во флаг не заворачиваются.
Как в столице России относятся к приезжим с Украины
Комментарии
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В
Владимир
Русские как были лохами, таки остались. Тот, кто пойдет на концерт Лорак за 600 тыс. руб., тот поддерживает ВСУ.
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14 час.
Александр
У нас в цеху работают ребята с Украины.Работают хорошо,не филонят.Отношение к ним,как к своим.Они и есть свои.С нормальными мозгами.
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14 час.
Иван Ребров
Кто пойдёт? Минет от Лорак включён в 600 тыщ?
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14 час.
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