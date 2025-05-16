Страховки по кредитам: как не переплатить и защититься от рисков

Ипотека, автокредит, кредитные карты и наличные — в этой статье я анализирую, когда страхование обязательно, а когда от него можно отказаться Страхование является «спорным» пунктом любого кредитного договора.
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