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Около 300 беженцев оказались на морозе на границе с Финляндией

Около 300 беженцев оказались на морозе на границе с Финляндией

Гуманитарной кризисом назвал ситуацию на границе с Финляндией губернатор Мурманской области. На КПП «Салла» за полярным кругом собрались примерно 300 беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию ЕС.

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