В коридорах Охотного Ряда снова неспокойно. На этот раз поводом для публичного раздражения Вячеслава Володина стала не законотворческая инициатива, а вполне приземленная тема — деньги.
Чиновники выписали себе досрочную премию: Володин выразил недовольство тем, что это стало всеобщим достоянием
Комментарии
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Светик
О каком доверии Госдуме 40% вообще идет речь? Они сами себе нарисовали эти цифры? Вначале пусть СНИЗЯТ СЕБЕ ЗАРПЛАТЫ да средней по стране, потом изменят отношение к народу и мелкому бизнесу , а затем уже выписыват себе премии в размере МРОТ.
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3 н.
Олег Aзаров
И когда же уже морды треснут у этих Володиных, Матвиенко, Голиковой и прочей чиновничьей когорты!?! Всё им мало!!! А ведь они СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНЫ НАРОДУ РОССИИ!!! Это самые настоящие ЗАХРЕБЕТНИКИ и ДАРМОЕДЫ, к тому же ещё и ВРЕДИТЕЛИ!!!
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3 н.
Maxim
Депутаты Верховного Совета СССР не получали отдельной зарплаты за свою депутатскую деятельность. Они продолжали работать на своих основных рабочих местах, получая зарплату по профессии, и собирались на сессии несколько раз в год.При этом им выплачивалось ежемесячное возмещение расходов, связанных с депутатскими полномочиями, в размере 200 рублей, а также оплачивались проезд и проживание во время сессий. Исключение составляли только руководящие лица (например, председатели палат), работавшие на постоянной основе.
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3 н.
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