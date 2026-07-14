Чиновники выписали себе досрочную премию: Володин выразил недовольство тем, что это стало всеобщим достоянием

Светик О каком доверии Госдуме 40% вообще идет речь? Они сами себе нарисовали эти цифры? Вначале пусть СНИЗЯТ СЕБЕ ЗАРПЛАТЫ да средней по стране, потом изменят отношение к народу и мелкому бизнесу , а затем уже выписыват себе премии в размере МРОТ.

Олег Aзаров И когда же уже морды треснут у этих Володиных, Матвиенко, Голиковой и прочей чиновничьей когорты!?! Всё им мало!!! А ведь они СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНЫ НАРОДУ РОССИИ!!! Это самые настоящие ЗАХРЕБЕТНИКИ и ДАРМОЕДЫ, к тому же ещё и ВРЕДИТЕЛИ!!!