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Как же обидно за Швейцарию. Ее серебро на ЧМ уже не удивляет

Как же обидно за Швейцарию. Ее серебро на ЧМ уже не удивляет

Медаль с грустным оттенком. Швейцария проиграла США (0:1 ОТ) в финале ЧМ-2025. Американцы выиграли турнир в третий раз в истории.

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