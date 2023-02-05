Сильные снегопады отступают: синоптик Леус рассказал, как изменится погода в Ленобласти

В воскресенье температура воздуха в 47-м регионе достигнет -7 градусов. Ленобласть 5 февраля ощутит влияние северо-восточной периферии антициклона.
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