Зеленского раскритиковали за решение по саммиту в Швейцарии

Аналитик Ермолаев: Зеленский превращает саммит по Украине в карнавал Решение Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии только три пункта его «формулы мира» лишает саммит какого-либо значения.
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