Сегодня вы узнаете, с кем снова судится Nintendo из-за своих игр и консолей, как презентовали геймплей Men of War II, действительно ли Forza Motorsport скоро выйдет, что говорит игровая пресса о Dead Island 2, на какую мобильную игру будет похожа Monster Hunter Now, почему ремейки Resident Evil 2 и 3 в Steam растеряли «графон», и чем хорош симулятор парка развлечений Park Beyond.