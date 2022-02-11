У Зинаиды Кириенко случился инсульт. Артистка частично парализована

Вчера появилась новость о госпитализации актрисы.Вчера появилась новость о госпитализации актрисы.Вчера появилась тревожная новость о госпитализации артистки, а сегодня стало известно, что у Зинаиды Кириенко диагностировали геморрагический инсульт.