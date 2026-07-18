Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 546 подписчиков

"Какие 200 тысяч?". Лепсу пришлось извиняться после скандальных слов. Стали известны новые подробности

"Какие 200 тысяч?". Лепсу пришлось извиняться после скандальных слов. Стали известны новые подробности

Григорий Лепс извинился после слов о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей.Певец Григорий Лепс принес извинения после того, как его высказывание о доходах русских семей вызвало широкий общественный резонанс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии