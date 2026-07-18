"Какие 200 тысяч?". Лепсу пришлось извиняться после скандальных слов. Стали известны новые подробности

Григорий Лепс извинился после слов о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей.Певец Григорий Лепс принес извинения после того, как его высказывание о доходах русских семей вызвало широкий общественный резонанс.
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