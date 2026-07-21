Госдума приняла закон об уведомлении о кредитах через «Госуслуги»

Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через «Госуслуги» о подписании кредитного договора, передает корреспондент RTVI.
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