В Армении назревает помидорная революция. Пашинян мучает птичку и то же самое делает со страной

Бывшую союзницу России хотят интегрировать не в ЕС, а в империю Азербайджана и Турции Михаил Зубов На фото: протестующие у Дома правительства Армении.
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