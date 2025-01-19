В Госдуме подчеркнули важность индексации пенсий

Индексация важна для неработающих пенсионеров, считает Бессараб Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб в интервью RT заявила, что при утверждении федерального бюджета учитывали, что в случае необходимости могут быть оперативно приняты меры для доиндексации страховых пенсий.
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