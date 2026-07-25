Как я наконец отмыла плитку после ремонта и убрала белый налет без царапин

Знаете это чувство, когда ремонт вроде бы завершен, строители ушли, а ты остаешься один на один с новой, красивой плиткой, которая при ближайшем рассмотрении выглядит так, будто ее искупали в цементном молоке? Я прошла через все круги этого недоумения.