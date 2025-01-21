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На Украине арестовали обвиняемых в потере части Харьковской области офицеров

На Украине арестовали обвиняемых в потере части Харьковской области офицеров

Суд на Украине арестовал обвиняемых в потере части Харьковской области офицеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский филиал «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

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