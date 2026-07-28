Позывной "Вспышка": на форуме с Владимиром Путиным 13-летний южноуралец получил награду за вклад в СВО.
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Позывной "Вспышка": на форуме с Владимиром Путиным 13-летний южноуралец получил награду за вклад в СВО.
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