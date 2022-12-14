Политика Сегодня

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Экс-разведчица из США Коффлер: пора прекратить разжигать конфликт на Украине

Экс-разведчица из США Коффлер: пора прекратить разжигать конфликт на Украине

Соединенные Штаты должны прекратить разжигание конфликта на Украине. Такую позицию обозначила служившая в разведке американка Ребека Коффлер.

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