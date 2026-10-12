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В Стокгольме откроется выставка архивных коллекций H&M, созданных в коллаборации с ведущими дизайнерами

В Стокгольме откроется выставка архивных коллекций H&M, созданных в коллаборации с ведущими дизайнерами

15 октября в стокгольмском музее искусств Sven-Harrys Konstmuseum начнет работу выставка Iconic Collaborations, посвященная дизайнерским коллаборациям H&M.

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