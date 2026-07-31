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Нападающий «Краснодара» Кобнан перешел в греческий клуб «Левадиакос»

Нападающий «Краснодара» Кобнан перешел в греческий клуб «Левадиакос»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан перешел в греческий клуб «Левадиакос» на правах аренды.Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан перешел в греческий клуб «Левадиакос» на правах аренды.

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