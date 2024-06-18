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“Трусова на лед уже не вернется”, – в Сети появилась информация о беременности фигуристки

“Трусова на лед уже не вернется”, – в Сети появилась информация о беременности фигуристки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сообщила, что Александра Трусова, призер чемпионатов мира и Европы в одиночном женском катании, приняла решение завершить свою карьеру из-за замужества.

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