“Трусова на лед уже не вернется”, – в Сети появилась информация о беременности фигуристки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сообщила, что Александра Трусова, призер чемпионатов мира и Европы в одиночном женском катании, приняла решение завершить свою карьеру из-за замужества.
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