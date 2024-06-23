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CSIS: Китай без единого выстрела может вернуть контроль над Тайванем

Американские аналитики описали сценарий, при котором Китай может захватить Тайвань, не начиная вооруженный конфликт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

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