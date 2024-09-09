«Военное дело»: в зоне СВО ликвидирован спецназовец из США

В ходе боёв на одном из участков специальной военной операции подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили ещё одного наёмника, сообщает Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на иностранные источники.
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