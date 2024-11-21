Путин сделал дорогой подарок Центральному зоопарку Пхеньяна в КНДР

Центральный зоопарк Пхеньяна пополнился сразу 70 новыми животными из Московского зоопарка. Они доставлены в КНДР в качестве подарка от Владимира Путина корейскому народу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии России.
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