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Вторая лига А. «Новосибирск» принимает «Челябинск», «Ротор» в гостях у «Краснодара-2», «Уфа» сыграет с «Муромом» на выезде

Также в группе «Золото» «Краснодар-2» примет «Ротор», «Уфа» на выезде сыграет с «Муромом». LEON Вторая лига Дивизион А 5-й тур Группа «Золото» «Родина-2» – «Велес» – 14:00 «Новосибирск» – «Челябинск» – 15:30 «Краснодар-2» – «Ротор» – 16:00 «Металлург» Липецк – «Чайка» – 18:00 «Муром» – «Уфа» – 18:00 Группа «Серебро» «Торпедо» Миасс – «Авангард» – 12:00 «Динамо» Брянск – «Спартак» Кострома – 14:00 «Калуга» –  «Волга» – 14:00 «Машук-КМВ» – «Химик» – 15:30 «Текстильщик» – «Иртыш» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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