В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

Silver Kont Что, опять начинается? Значит, пора черножопых тварей отправлять на южные берега северных морей лет на пятнадцать, а пидарасок в никабах вообще не обслуживать, пусть пиZды тухнут, поменьше выблядков будет...

Natalija Osminina Надо было прослушать через все одеяния и написать- за диагноз не отвечаю, поскольку осмотр пациентка качественно провести не позволила. Вся отвественность за возможно неправильный диагноз-на ней.