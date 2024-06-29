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В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

  В Дагестане случилось резонансное происшествие. Бывший вербовщик террористов ИГ*, который успел отсидеть срок за пропаганду религиозного экстремизма в Германии, вместе с так называемым «шариатским патрулём» под названием «Дело чести» устроили травлю русской женщине.

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Комментарии
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Silver Kont
Что, опять начинается? Значит, пора черножопых тварей отправлять на южные берега северных морей лет на пятнадцать, а пидарасок в никабах вообще не обслуживать, пусть пиZды тухнут, поменьше выблядков будет...
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1 д.
Natalija Osminina
Надо было прослушать через все одеяния и написать- за диагноз не отвечаю, поскольку осмотр пациентка качественно провести не позволила. Вся отвественность за возможно неправильный диагноз-на ней.
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23 час.
Natalija Osminina
Правоохранительные органы Дагестана мышей не ловят-значит все куплены и  работают на ИГИЛ.
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23 час.

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