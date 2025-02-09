Reuters: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным документам

Дональд Трамп, занимающий пост президента США, лишил возможности получения секретной информации бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники.
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