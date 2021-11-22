«Химки» о возвращении Черевченко: «Он душевно всегда был с нами после ухода. Не видим, кто может помочь лучше»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после матча РПЛ с ЦСКА (0:0) объяснил возвращение на пост главного тренера Игоря Черевченко, уволенного из подмосковного клуба менее месяца назад.

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