Театр абсурда
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Театр абсурда

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Последствия пейджерового теракта для Запада будут катастрофическими

Последствия пейджерового теракта для Запада будут катастрофическими

Юрий Кот   Вчера Израиль под руководством США провел беспрецедентный по своим масштабам теракт с активизацией взрывчатки в тысячах специально настроенных на канал закрытой ливанской связи пейджеров.

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