Минимущества Крыма проверит сохранность республиканского имущества

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым проведено свыше 5 тысяч плановых и внеплановых контрольных мероприятий по использованию и сохранности республиканского имущества в 2024 году.
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