Сурикова не верит в приметы

Алла Сурикова решила заранее отметить свое 85-летие в московском Доме кино. Николай Лебедев, Алла Сурикова и Ольга Кабо Елена Мельникова/ТАСС Один из лучших комедиографов страны — режиссер Алла Сурикова решила заранее отметить свое 85-летие в московском Доме кино.