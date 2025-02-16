Сурикова не верит в приметы

Алла Сурикова решила заранее отметить свое 85-летие в московском Доме кино. Николай Лебедев, Алла Сурикова и Ольга Кабо Елена Мельникова/ТАСС Один из лучших комедиографов страны — режиссер Алла Сурикова решила заранее отметить свое 85-летие в московском Доме кино.
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