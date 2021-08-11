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Южноуральские ватерполистки вернулись домой с Олимпиады

Южноуральские ватерполистки вернулись домой с Олимпиады

Их тепло встретили в Челябинском аэропорту. Представители златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина, игравшие за национальную женскую сборную на Олимпиаде, прилетели в Челябинск.

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