Выживший пилот Беляков: причиной крушения Falcon стала проблема с топливом

Причиной крушения самолета Falcon 10 в Афганистане стала техническая неисправность воздушного судна. К такому выводу пришел один из выживших в авиакатастрофе, пилот Дмитрий Беляков, передает корреспондент aif.
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