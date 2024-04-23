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Царьград

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Свердловский омбудсмен объяснила повышение призывного возраста связью с рождаемостью

Татьяна Мерзлякова считает, что к 30 годам мужчина успевает оставить потомство и "воевать осознанно"О связи между повышением призывного возраста в России и рождаемостью заявила в эфире телеканала ОТВ Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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