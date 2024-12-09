Движение по новому мосту открыли в одном из микрорайонов Алматы

В южной столице открыли движение по новому мосту в микрорайоне Кемел. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Алматы состоялось техническое открытие моста в микрорайоне Кемел Жетысуского района, строительство которого было начато в августе 2024 года.