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Минобороны: Рубежное и Новоандреевка в ДНР перешли под контроль российских войск

Минобороны: Рубежное и Новоандреевка в ДНР перешли под контроль российских войск

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска освободили город Рубежное и село Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль село Храповщина в Сумской области.

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