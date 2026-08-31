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Царьград

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МВД России: грузовой поезд сбил и убил пятилетнего мальчика в Дагестане

МВД России: грузовой поезд сбил и убил пятилетнего мальчика в Дагестане

В Дагестане грузовой поезд насмерть сбил пятилетнего мальчика на перегоне "Кизил-Юрт-Темиргое". Причиной трагедии послужило нарушение правил поведения на железной дороге.

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