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Самозанятые могут потерять пенсии: депутат Нилов выделил риски для 12 млн человек

Самозанятые могут потерять пенсии: депутат Нилов выделил риски для 12 млн человек

Председатель думского комитета Ярослав Нилов рассказал о рисках для 12 миллионов самозанятых, которые могут остаться без страховой пенсии из-за недостатка баллов и стажа.

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