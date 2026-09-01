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Андрей Дьяченко проверил готовность школы №20 к учебному году: историческое здание требуют особого подхода к ремонту

Андрей Дьяченко проверил готовность школы №20 к учебному году: историческое здание требуют особого подхода к ремонту

Накануне Дня знаний председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко посетил среднюю общеобразовательную школу №20 — учреждение с 90‑летней историей, имеющее статус объекта культурного наследия.

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