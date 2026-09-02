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За рулем

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В Госдуме предложили обязать такси предоставлять несколько детских кресел

В Госдуме предложили обязать такси предоставлять несколько детских кресел

ЛДПР предложила обязать агрегаторы такси давать возможность заказывать машину с нужным числом детских кресел – вопрос особенно остро стоит перед семьями, где растут двое и более детей.

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