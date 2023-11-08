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Закон, порядок, государство

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Следователями полиции на Сахалине завершено расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего местного жителя в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший уничтожение и блокирование компьютерной информации.

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