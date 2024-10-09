9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ Битва за Кавказ длилась 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года – и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после обороны Ленинграда.