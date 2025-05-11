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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко о сборе в Турции: «Нужно восстановиться, подышать морским воздухом и начать тренировочный процесс. К сожалению, в России мало где есть такие условия»

– Прилетели все, разместились нормально. Организация была хорошая, принимающая сторона всё сделала для того, чтобы мы добрались и разместились.

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