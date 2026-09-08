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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лав поздравил Радулова с 800-м матчем в КХЛ: «Большой мастер – это очень важно и для него, и для его семьи»

Главный тренер « Шанхая » Митч Лав высказался после матча с «Локомотивом» (1:3). – Митч, ваши впечатления от матча с действующим чемпионом? – Прежде всего хочу отдать должное сопернику.

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