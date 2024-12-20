В Госдуме предложили установить полки в магазинах с бесплатными продуктами

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, в котором предложил закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов создавать полки для бесплатной передачи еды нуждающимся гражданам, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии