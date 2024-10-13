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Полиция наказала водителя за парковку на тротуаре в центре Астрахани

Полиция наказала водителя за парковку на тротуаре в центре Астрахани

Фото автомобиля нарушителя марки «Митсубиси» облетело социальные сети. Инспекторы регионального ГИБДД разыскали местного жителя, который решил припарковать своего «железного коня» на пешеходной зоне в самом центре города.

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