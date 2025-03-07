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Макрон заверил Трампа, что НАТО придет на помощь США при необходимости

Макрон заверил Трампа, что НАТО придет на помощь США при необходимости

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа о том, придут ли союзники по НАТО на помощь Вашингтону в случае необходимости, заявил, что Европа обязательно это сделает.

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