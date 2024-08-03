Избивший водителя депутат дал показания в полиции

Избивший водителя депутат и боец ММА Ивашкин объяснил свое поведение провокацией Депутат Гоосдумы от паартии КПРФ, боец ММА Владимир Ивашкин, который в ходе инцидента с конфликтом на дороге в Красноярске избил водителя, дал показания в полиции.
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