На Украине уже погибло 16 процентов польской армии: Цифры потерь, о которых знает Запад

Недавно по ТВ прошёл документальный фильм "Европа против России. Крестоносцы Гитлера", где (наконец-то) предельно откровенно рассказали про то, как якобы "завоёванные" европейцы из почти всех стран с огромным энтузиазмом шли в "дранг нах Остен" против русских, провожаемые восторгом и цветами своих соотечественников.
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