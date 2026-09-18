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Тутанхамон скрывает ещё одну тайну? Учёные нашли пустоты прямо за стеной его гробницы!

Представьте: вы стоите в самой знаменитой гробнице Долины Царей, а за тонкой стеной — целая сеть тайных коридоров и комнат, которые никто не видел тысячи лет.

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