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FiNE NEWS

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В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

Депутат Белик назвал санкции ЕС ожидаемой реакцией на потепление между РФ и США Евросоюз (ЕС) ввел новый пакет антироссийских санкций в связи с потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.

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Бендер Задунайский
Потепление отношений ? А , ну да ! Ведь вся Россия любит Меланью ...
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