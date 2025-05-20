В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

Депутат Белик назвал санкции ЕС ожидаемой реакцией на потепление между РФ и США Евросоюз (ЕС) ввел новый пакет антироссийских санкций в связи с потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.